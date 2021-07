Crianças e jovens de Boticas participam em Atividades de Ocupação de Tempos Livres

Tiveram início na passada segunda-feira, dia 12 de julho, as Atividades de Ocupação de Tempos Livres, “Oficinas de Verão” e “Ateliers de Verão”, destinadas para crianças e jovens do Concelho com idades compreendidas entre os 3 e os 14 anos.

Estas atividades decorrem de segunda a sexta-feira, no Jardim de Infância de Boticas e no Pavilhão Multiusos, sob o cumprimento das diretrizes emanadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), no âmbito da pandemia de Covid-19, e com o parecer favorável do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), estando os participantes divididos por grupos etários.

Além de permitirem que as crianças e jovens possam ocupar as férias escolares de forma ativa e divertida, mediante a participação em diversas atividades de caráter lúdico, desportivo e cultural, a realização destas iniciativas apresenta-se como um importante apoio para muitas famílias do Concelho, uma vez que os pais e encarregados de educação podem deixar os seus educandos ocupados e devidamente acompanhados durante a época de verão.

Refira-se que estes projetos são desenvolvidos pela Câmara Municipal em colaboração com o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) de Boticas e com o projeto CLDS 4G “Boticas ComVida”.