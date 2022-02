Criativity Bus: oficina pedagógica destinada a crianças chega a Mesão Frio

Com paragem em Mesão Frio, chegou esta manhã, o CRIACTIVITY BUS, que estará ao longo do dia de hoje e de amanhã, 22 de fevereiro, na Avenida Conselheiro José Maria Alpoim, em frente à Câmara Municipal. Relembramos que as sessões são abertas à população em geral, das 16h00 às 17h30, durante os dois dias. Os restantes horários estão reservados a grupos de alunos do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade.

O Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva e o seu staff político visitaram, esta manhã, o CRIACTIVITY BUS, oficina pedagógica destinada a crianças a partir dos 7 anos de idade, onde é praticada a arte de pensar com as mãos, e pôde testemunhar o entusiasmo das crianças, que têm estado a desfrutar de uma aprendizagem dinâmica, inovadora e lúdica, organizada pelo Município.

Se está por Mesão Frio, não deixe de visitar, com as suas crianças, este espaço interativo, que engloba áreas como a ciência, a tecnologia, a engenharia, a arte e a matemática.