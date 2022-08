Cristina Marques trouxe o fado a mais uma noite do Sabrosa Summer Fest 2022

ecorreu na noite de ontem, no Largo da Praça, um concerto de fado apresentado pela fadista Cristina Marques, inserido no Festival Sabrosa Summer Fest 2022.

Acompanhada pela guitarra portuguesa e a viola de fado, Cristina Marques fez as delícias dos presentes com uma mistura da nova roupagem do fado e de temas mais tradicionais, enchendo de vida e alegria o centro histórico da vila.

O Sabrosa Summer Fest 2022 tem o próximo espetáculo marcado para dia 31 de agosto com um concerto da Orquestra de Jazz do Douro no Largo da Fontainha.

A 6 de setembro poderá assistir a um concerto da Banda Sinfónica Portuguesa, intitulado de “Tradições Festivas, no Parque BB King. Para encerramento da edição deste ano do festival acontece o concerto dos Anjos, no dia 9 de setembro, no Parque BB King.

O Sabrosa Summer Fest é organizado pela Câmara Municipal de Sabrosa e todos os espetáculos são de acesso livre.

GC CM Sabrosa