“Cultura de Serviço no Setor Turístico” foi o tema da 5ª Ação de Capacitação em Boticas

Decorreu esta segunda-feira, dia 27 de junho, a 5ª ação de capacitação prevista no Projeto Alto Tâmega – Turismo 4.0, com a temática “Cultura de Serviço no Setor Turístico”, no Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade.

A sessão teve como objetivos: compreender a importância da orientação para o cliente no sucesso da empresa/região, reconhecer os elementos essenciais para um serviço de qualidade e construir uma experiência diferenciadora para o cliente.

Para capacitar os operadores turísticos sobre esta temática marcou presença o orador convidado Hugo Francisco, representante da Portugal Green Travel, acompanhado pelas representantes da PENHAS – Consultoria e Eventos. O Primeiro Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), Ramiro Gonçalves, também esteve presente.

Estas ações têm por objetivo capacitar os operadores turísticos do Alto Tâmega no sentido de os dotar dos conhecimentos técnicos e funcionais necessários para modernizar os seus negócios, adaptarem a oferta turística aos novos desafios do Turismo e sensibilizar para as vantagens inerentes ao estabelecimento de parcerias com os restantes operadores turísticos da Região.