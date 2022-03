Curso de Chefe de Viatura Blindada de Rodas PANDUR II terminou em Vila Real

Cerimónia de Encerramento do Curso realizou-se no dia 25 de fevereiro, no Regimento de Infantaria N.º 13 (RI13), em Vila Real, tendo sido presidida pelo Comandante do Regimento, Coronel Pedro do Vale Cruz.

Este curso, frequentado por militares das Unidades da Brigada de Intervenção, destina-se a habilitar os militares com os conhecimentos e competências necessários para desempenhar o cargo de Chefe de Viatura Blindada de Rodas PANDUR II 8×8, enquanto elemento integrante de uma Unidade Mecanizada de Rodas, em todo o espectro das operações militares.