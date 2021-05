Curso de Preparação para o Matrimónio prepara noivos de Vila Real e Sabrosa

Decorreu durante o mês de maio o Curso de Preparação para o Matrimónio (CPM) no Arciprestado do Centro I (Vila Real e Sabrosa). As sessões foram on-line todas as sextas-feiras. Marcaram presença 27 casais muito participativos e empenhados a acompanhar os excelentes testemunhos sobre os vários temas e, no sábado passado, dia 29, decorreu o encerramento com chave de ouro, este presencial, no santuário de Nossa Senhora de La Sallete, em Vila Cova e com eucaristia de acção de graças e bênção dos noivos.

Estiveram presentes o casal presidente nacional dos CPM, Joaquim e Diná, o casal secretário, Fátima e Florentino, e o assistente, P. Paulo Jorge. Deixaram uma mensagem de coragem aos noivos e de gratidão à equipa.

O último testemunho, sobre o “amor ao longo da vida”, foi carregado de sentimento, emoção e vida, incrível testemunho de entrega, de doação, de delicadeza e solidariedade.

Depois do testemunho e partilhas, celebrou-se a Eucaristia de ação de graças e bênção dos noivos que foi partilhada na plataforma Zoom para quem não pode estar presente no santuário. Foi presidida pelo P. Queirós e concelebrada pelo P. Ricardo.

Terminou com uma vídeo-mensagem do Sr Bispo que desejou as felicidades aos noivos e louvou o caminho partilhado e apresentado pela equipa, deixando uma mensagem de esperança e votos para que os noivos possam continuar a partilhar em Igreja o seu compromisso matrimonial.

No final receberam uma rosa branca e rezaram em conjunto a oração de consagração.

A porta ficou aberta para outros encontros dentro destes moldes e a equipa responsável disponibilizou-se para agora acompanhar estas novas famílias.

Teresa e João Paulo