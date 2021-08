Curta-metragem “Para Cá do Marão” apresentada em Montalegre

Filmada em outubro de 2019 no concelho de Montalegre, a curta-metragem “Para Cá do Marão”, realizada por José Mazeda, é apresentada publicamente este domingo à noite, pelas 21 horas, no auditório municipal de Montalegre.

De lembrar que a maior parte das gravações aconteceu na aldeia de Gralhas, no concelho de Montalegre. A película junta nomes consagrados como João Lagarto, Vítor Norte e Adriano Carvalho.

A narrativa remonta aos anos 80 onde retrata a honra do homem que pode ser levada ao limite.