D. Manuel Linda evoca 3º Bispo da Diocese, D. António Cardoso Cunha

No âmbito do triénio das comemorações do Centenário da Diocese de Vila Real, retoma-se as conferências alusivas à história da nossa Igreja diocesana.

A primeira, acontecerá no próximo dia 15 de outubro, às 21h00 e será proferida por D. Manuel Linda, Bispo do Porto evocando o 3º bispo da diocese, D. António Cardoso Cunha.

O local escolhido é o Auditório Municipal da cidade da Régua, que permite acolher cerca de uma centena de pessoas de modo presencial. Simultaneamente, será assegurada a sua transmissão através do site da Diocese de Vila Real.

D. Manuel Linda foi ordenado presbítero por D. António Cardoso Cunha a 10 de junho de 1981 e integrou o presbitério vila-realense.