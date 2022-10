Dadores de sangue têm aumentado em Mesão Frio

Os dados avançados pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), aquando da última campanha de recolha de sangue realizada em Mesão Frio, no dia 29 de setembro, revelam que o número de dadores de sangue do concelho tem vindo a aumentar consideravelmente desde 2019. Desta vez, a ação levada a cabo pelo Município, em parceria com o IPST, contou com o total de 69 inscritos e de 51 dadores de sangue, os maiores números desde 2019.

Todos os dias nos hospitais portugueses são necessários cerca de 450 litros de sangue. Nesta campanha, que contribuiu fortemente para a manutenção e reforço das reservas existentes nos hospitais, o Município de Mesão Frio agradece ao IPST e aos munícipes que, com o seu simples gesto fizeram toda a diferença.