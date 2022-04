Dados Provisórios da Operação Páscoa 2022 da GNR

Durante o período de fiscalização e patrulhamento intensivo da Operação “Páscoa 2022”, nos dias 14 e 15 de abril, a Guarda Nacional Republicana (GNR) registou os seguintes dados operacionais, em resultado das ações desencadeadas pelos militares dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito que, diariamente, estão empenhados no patrulhamento intensivo rodoviário e na prestação de auxílio aos condutores, para que estes cheguem aos seus locais de destino, em segurança:

– 9788 condutores fiscalizados, dos quais, 110 conduziam com excesso de álcool e, destes, 66 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 56 pessoas por conduzirem sem habilitação legal;

– Das 2234 contraordenações rodoviárias detetadas, destacam-se:

§ 1400 por excesso de velocidade;

§ 188 por falta de inspeção periódica obrigatória;

§ 47 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização;

§ 70 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;

§ 130 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças;

§ 68 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.





Neste período, a GNR registou 386 acidentes rodoviários, de onde resultaram 2 vítimas mortais e 12 feridos graves.

Relativamente aos acidentes que envolveram vítimas mortais registadas pela GNR, informa-se o seguinte:

– Dia 14 de abril, no concelho de Braga, um despiste de velocípede, que resultou numa vítima mortal, um homem de 57 anos;

– Dia 15 de abril, no concelho de Vila Real, um despiste de motociclo, que resultou numa vítima mortal, um homem de 57 anos;