Danças e cantares animam moradoras da Quinta de Santo António

As danças, o canto e a música constituem um dos principais pilares da cultura e das raízes do povo cigano. São feitos com um grande sentimento e emoção e passados aos mais jovens pelos avós, pelos pais ou pelos tios, numa mistura de diferentes ritmos e coreografias. Para além das ocasiões de festa, estão presentes em muitos momentos do dia a dia desta comunidade.

Com o objetivo de promover a inclusão social e o desenvolvimento das capacidades das moradoras, o projeto “CASA” convidou a comunidade do Bairro Social da Quinta de Santo António, em Lamego, a dinamizar um atelier de dança e música. Uma confraternização vivida em ambiente de festa e alegria, que permitiu às moradoras partilharem, com orgulho, as danças e as músicas que mais gostam, de diferentes etnias.

Nos últimos meses, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego e a Obra Kolping de Portugal estão a atuar junto dos moradores deste bairro social com o objetivo de fomentar as relações entre si e a comunidade local e promover a qualidade de vida dos residentes e incentivar a sua integração social.

GC CM de Lamego