Daniel Gouveia de regresso às pistas

Depois do excelente resultado na sua categoria na passada edição da Rampa de Santa Marta, eis que o jovem piloto de Vil Real, está de regresso à pistas, onde vai alinhar com o seu já habitual e conhecido Fiat Punto .

Sobre esta participação, Daniel Gouveia sem “ papas na língua disse-nos “ nunca mais chega a hora de poder entrar em pista, confesso que estou ansioso” . Sobre os objectivos da participação disse-nos logo “ para já obter a melhor classificação nas duas corridas mas de preferência sem problemas técnicos com o carro. Depois vou aproveitar para rodar o mais possível na sessão de treinos livres, para assim pode encontrar o melhor set up para o carro. Depois na sessão de treinos cronometrados é para andar o mais depressa possível, para assim poder partir das linhas da frente na grelha de partida, pois já vi a lista de inscritos e a mesma é fabulosa, com excelentes pilotos, daí que a tarefa não vai ser fácil, mas um desafio para superar” disse-nos Daniel Gouveia.

Daniel Gouveia e o Fiat Punto vão fazer as verificações técnicas e documentais no sábado de manha, para mais tarde dar lugar à sessão de treinos livres e depois a sessão de treinos cronometrados, completando assim o programa para o dia de sábado. No domingo terão lugar as duas corridas que fazem parte desta jornada a ter lugar no circuito Vasco Sameiro em Braga.