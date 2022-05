“Dar Sangue” é o mais recente apelo da AAUTAD

Já é possível dar sangue no campus da UTAD, graças à parceria da Associação Académica da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST). Até ao final do ano, estão agendadas cinco colheitas e a próxima é já no dia 8 de junho.

“A AAUTAD quer aumentar o número de dadores e de inscritos, porque os valores da adesão ainda são baixos em comparação ao número de alunos que frequentam a UTAD. Por isso, decidimos avançar com colheitas mensais”, explica a presidente da AAUTAD, Maria Ferreira.

As colheitas serão realizadas na sede da AAUTAD nos próximos meses, à exceção de julho, no período da manhã, entre as 9h30 e as 13h. “Em setembro, pretendemos integrar a colheita na semana de matrículas, de modo a incentivar, desde início, os novos alunos da UTAD a doar sangue”, frisa.

Com esta iniciativa a AAUTAD quer realçar os valores de solidariedade, cidadania, responsabilidade social e altruísmo da comunidade académica, “assim como da comunidade em geral, uma vez que a dádiva é aberta a toda a população”.