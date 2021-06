David Regueiro QUARTET no Auditório do Centro Cultural de Chaves

Os espetáculos estão de regresso com um programa cultural municipal diversificado, apresentando em concerto de Jazz, David Regueiro QUARTET, no próximo dia 05 de junho (sábado), pelas 21h00, no Auditório do Centro Cultural de Chaves.

O guitarrista David Regueiro compõe temas em que as harmonias galegas se encaixam nas estruturas de um género capaz de ser um todo. “O Caminho” inspira- se na música tradicional galega sem perder a essência jazzística que explora novos caminhos na rota da tradição.

Um espetáculo ao vivo, com entrada gratuita e número limitado de espectadores que deverão levantar previamente o bilhete na Biblioteca Municipal.