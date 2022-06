De junho a setembro Mondim de Basto é cultura, tradição e identidade

O Município de Mondim de Basto apresentou, hoje, à imprensa a nova agenda cultural para os meses de junho, julho, agosto e setembro.

Trata-se de uma agenda diversificada, que inclui mais de sessenta eventos e espetáculos das diferentes expressões artísticas.

A autarquia destaca neste mês de junho, o 1º aniversário do Favo das Artes – Casa da Cultura. E para comemorar a abertura deste espaço à comunidade, foi programado um fim-de-semana com atividades dirigidas a todo o tipo de público e com diferentes expressões culturais: música, dança, teatro e cinema infantil.

Esta agenda fica também marcada pelos eventos ao ar livre e em novos espaços físicos, não só da Vila como também de outras localidades do concelho, como é o caso do projeto “Pão, Tradição e Companhia”, que vai realizar-se já no dia 11 de junho, em Travassos.

No mês de julho, destaque para o regresso das Festas do Concelho, entre os dias 22 e 25 de julho, e da majestosa Noite dos Romeiros de S. Tiago, a 24 de julho.

E em agosto, no fim-de-semana de 4 a 7 de agosto, regressa a Feira da Terra para a sua 18ª edição de promoção dos produtos, dos costumes e das tradições do concelho.

A nível desportivo, e para além dos encontros, passeios e torneios promovidos pelas associações locais, há a destacar o Granfondo Sr.ª da Graça, no dia 19 de junho e a prova rainha da Volta a Portugal em Bicicleta, no domingo, dia 14 de agosto.

Os festivais de folclore, as concentrações de bombos e concertinas, as caminhadas e os convívios marcarão estes quatro meses que Mondim de Basto dedica à cultura, à tradição e à identidade.

Desfrute de toda a programação cultural.