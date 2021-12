“Dê troco a quem precisa” nas farmácias aderentes do distrito de Vila Real até 21 de dezembro

A campanha solidária de angariação de fundos “Dê Troco a Quem Precisa”, promovida pela Associação Dignitude, arranca hoje nas farmácias aderentes do distrito de Vila Real.

A iniciativa, que termina no dia 21 de dezembro, convida os portugueses a doar o troco das compras realizadas nas farmácias ao Fundo Solidário abem:. O montante angariado pela ação será integralmente aplicado na aquisição de medicamentos prescritos às pessoas carenciadas abrangidas pelo Programa abem:.

“O ano passado conseguimos apoiar centenas de beneficiários no nosso Distrito que, por razões de carência económica, se viram impossibilitados de adquirir os seus medicamentos. Este ano continuamos a contar com o seu contributo, para que possamos chegar cada vez a mais pessoas. Participe na Campanha de Natal Dê troco a Quem MAIS precisa”, refere Silvia Silva, Vice-Presidente do Município de Santa Marta de Penaguião.

“Entre os dias 13 e 21 de dezembro vamos angariar donativos que irão permitir, a quem mais necessita, ter acesso ao medicamento com dignidade, através da Campanha Dê Troco a Quem Precisa. As farmácias aderentes do distrito de Vila Real fazem parte desta caminhada solidária, demonstrando que pequenos gestos podem fazer uma enorme diferença na vida dos mais fragilizados”, refere João Barata, farmacêutico.

No distrito, existe ainda uma rede de 44 farmácias abem: onde os 1.397 beneficiários podem aceder, sem custos, aos medicamentos prescritos pelos seus médicos. Desde o início do abem:, a 25 de maio de 2016, já foram dispensadas 57.171 embalagens de medicamentos no distrito de Vila Real no âmbito do Programa.