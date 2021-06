“De Volta à Praça” traz o melhor da arte circense a Mondim de Basto

“De Volta à Praça” é um programa de espetáculos de circo que junta música, teatro e dança e que vai estar em Mondim de Basto com três espetáculos.

Promovido pelo Coliseu do Porto e pelo Teatro Nacional São João, o “De Volta à Praça” vai percorrer nove municípios do Norte do país, passando pelas praças e parques de Arcos de Valdevez, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Cinfães, Marco de Canaveses, Mondim de Basto, Paços de Ferreira, Porto e Santo Tirso.

O Vereador da Cultura, Nuno Lage, esteve ontem presente na conferência de imprensa de apresentação do programa, mostrando-se muito satisfeito com a aposta da autarquia neste tipo de programação cultural e revelando que Mondim de Basto recebe: no dia 4 de agosto, o Circo do Coliseu do Porto; no dia 28 de agosto, a peça de teatro Circlus, da companhia Palmilha Dentada; e no dia 4 de setembro, o espetáculo de dança e acrobacia “Rasto”, da companhia Erva Daninha.

Com entrada gratuita e limitada, os espetáculos estarão sujeitos às normas em vigor da Direção-Geral da Saúde, devido às contingências da pandemia da Covid-19.