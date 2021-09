Delegação da Liga Portuguesa Contra o Cancro inaugurada brevemente em Vila Real

A delegação vila-realense da Liga Portuguesa Contra o Cancro, acompanhada presidente do Núcleo Regional do Norte, Vítor Veloso, reuniu, ontem, com a administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), para a discussão de um futuro protocolo entre estas duas entidades com o objetivo de fazer com que os doentes oncológicos e as famílias sejam mais auxiliados. “A única coisa que queremos é ajudar os doentes oncológicos e as famílias. Para isso, reunimos com o Centro Hospitalar para verificar aquilo em que podemos colaborar, através de um protocolo que seja eficiente e produtivo”, referiu Vítor Veloso, acrescentando que esta colaboração trará às regiões do interior “tudo aquilo que merecem e necessitam”, através da proximidade.

Segundo o presidente regional, este protocolo deverá estar ponto, no máximo, dentro de dois meses, dado que “ambas as partes apresentam uma vontade muito grande” de o realizar.

Já para Carlos Lobo, presidente da delegação de Vila Real, a concretização deste protocolo é “fundamental para o desenvolvimento de um trabalho eficaz”. “Se não soubermos quais são as necessidades que o centro oncológico possui, não vamos prestar um bom serviço, dado que precisamos de saber quais são as vertentes em que podemos ajudar”, salientou.

Inauguração da delegação marcada para breve

O adiamento da inauguração oficial da sede da delegação da Liga Portuguesa Contra o Cancro em Vila Real, devido à pandemia de Covid-19, não foi razão para que os seus elementos baixassem os braços.

De facto, segundo Carlos Lobo, presidente da delegação que já está em atividade há dois anos, o trabalho continuou, uma vez que, durante os períodos de confinamento, foram responsáveis pela recolha e entrega de medicamentos aos doentes oncológicos que os solicitavam. “O atraso da inauguração não invalidou o facto de termos efetuado trabalho no terreno”, reforçou.

Atualmente, o ponto central desta nova delegação é destacar a sua presença para que os doentes oncológicos e as suas famílias saberem que podem recorrer ao seu apoio. “A inauguração da delegação será uma forma de estar mais próximo dos doentes. Era uma necessidade”, referiu Calos Lobo.