Delegação de Vila Real da Cruz Vermelha Portuguesa é parceira da Meia Maratona do Douro

A EDP Meia Maratona do Douro Vinhateiro, “A mais bela corrida do mundo”, celebra os seus 15 anos no dia 29 de maio de 2022.

A Delegação de Vila Real da Cruz Vermelha Portuguesa, este ano, foi escolhida como entidade parceira na organização deste prestigiado evento. Os participantes que optem por se inscrever na Delegação de Vila Real da CVP, até 20 de maio (data limite da campanha), contribuem com metade do valor da sua inscrição (adultos-5€; menores até 9 anos- 2€) na caminhada (5 km) para a nossa instituição.

A Delegação de Vila Real da Cruz Vermelha convida os interessados em participar neste evento a inscreverem-se nas suas instalações, sediadas na Rua Dr. Manuel Cardona, 2-B, 5000-558, Vila Real, junto da Coordenadora do Voluntariado Jovem Vila Real.