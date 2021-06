Deputada e líder Grupo Parlamentar do PS de visita ao distrito de Vila Real

No âmbito da preparação para o debate do Estado da Nação, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) está a realizar um conjunto de sessões de auscultação dos representantes da sociedade civil.

Nesse sentido, a deputada do PS, Ana Catarina Mendes, líder do Grupo Parlamentar, vai realizar um conjunto de visitas “a locais em que as políticas públicas marcaram a diferença no combate às consequências da pandemia”. “A iniciativa visa fazer um balanço e avaliação do ponto de situação do impacto da governação socialista no território”, informou o partido.

Assim, no dia 14 de junho, às 15h, o Grupo Parlamentar do PS vai visitar a empresa Continental Advanced Antenna, na Zona Industrial de Vila Real. Mais tarde, às 17h, visita o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, no Peso da Régua.