Deputados do PS questionam ministros sobre apoios às provas automobilísticas em Vila Real e Montalegre

Após terem tomado conhecimento de que a próxima edição do Circuito Internacional de Vila Real poderá estar em risco por falta de financiamento público, os deputados do Partido Socialista eleitos pelo círculo eleitoral de Vila Real, questionaram a Ministra da Saúde, a Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, o Ministro da Economia e do Mar, e a Ministra da Coesão Territorial, sobre Apoios às provas mundiais realizadas nos Circuitos Internacionais de Vila Real e de Montalegre.

No documento, os deputados relembram que, ao contrário dos anos anteriores, as atuais edições não conseguiram recolher qualquer financiamento público por parte das diversas entidades e organismos nacionais.

Reforçaram, ainda, o facto destas provas serem um cartaz da região e verdadeiras âncoras “para a promoção turística da região, atraindo, anualmente, milhares de aficionados, para a promoção e divulgação nacional e internacional de Vila Real, Montalegre, do Douro e Alto Tâmega.

Assim, o grupo parlamentar do PS questionou por que razão as edições deste ano não obtiveram qualquer apoio ou financiamento; se estão previstos apoios ou financiamentos públicos e que eventos automobilísticos de índole mundial obtiveram apoio e financiamento nos últimos anos e qual o seu montante.