Deputados do PSD de Vila Real assinalam Dia da Criança com visitas temáticas

Nos dias 28 e 31 de maio, assim como 1 e 4 de junho, os deputados eleitos no distrito de Vila Real pelo PSD encontram-se a realizar várias visitas, por todo o país, dedicadas ao Dia da Criança.

Os social-democratas assinalam este dia ao chamar a atenção para a necessidade de se desenvolverem, cada vez mais, políticas públicas integradas que permitam o reforço do acesso aos serviços e aos equipamentos de apoio à família, em particular de apoio à infância, de forma a alavancar a tão desejada renovação geracional.

“Um dos fatores essenciais para ajudar as famílias na decisão de ter mais filhos prende-se com as condições de vida em geral, sendo que um dos primeiros fatores assinados é existência de apoio à primeira infância, nomeadamente o acesso a creches e a jardins de infância, pelo que a maioria das visitas será dedicada a esta faixa etária mais nova”, informou o Grupo Parlamentar.

Está previsto o seguinte programa, para domingo, dia 31 de maio:

10h00 – Luís Leite Ramos visita a Creche da Santa Casa de Misericórdia de Vila Real.

10h00 – Artur Soveral de Andrade visita a IPSS “O Baguinho”, Santa Casa da Misericórdia da Régua, Patronato de Godim.

09h00 – Cláudia Bento visita o Centro de Saúde nº1 de Chaves.