Desafio da Árvore da Esperança Juvenil 2022 em Vila Real

Aproveitando o início da Primavera e o Dia Mundial da Árvore, a autarquia voltou a convidar as associações juvenis, grupos informais e outros grupos de jovens para plantarem aquela que será a sua árvore da esperança, no âmbito da iniciativa Desafio da Árvore da Esperança Juvenil 2022. Esperança num futuro risonho e cheio de oportunidades, que certamente virá depois desta fase mais desafiante a todos os níveis.

Deste modo, as associações juvenis e ou grupos informais de jovens aderentes plantarão, até ao final do mês de março, uma árvore com o apoio dos seus jovens, na área de atuação ou de residência da respetiva associação.

O Vereador do Pelouro da Juventude, Alexandre Favaios, neste que é o Ano Europeu da Juventude, aproveitou para desafiar os jovens a verem este ato simbólico também como uma boa oportunidade para refletirem sobre a importância da sustentabilidade dos ecossistemas terrestres, nomeadamente a necessidade de gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação e travar a perda de biodiversidade.

O Município de Vila Real continua a investir em iniciativas para a Juventude, promovendo novas dinâmicas de cidadania juvenil, com uma clara aposta no envolvimento dos jovens nos problemas ambientais e na promoção da sustentabilidade do planeta.