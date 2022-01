Desbóia e descortiçamento ilegal de 160 sobreiros em Murça

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Vila Real, hoje, dia 18 de janeiro, detetou a desbóia e descortiçamento ilegal de 160 sobreiros, no concelho de Murça.

No decorrer de uma ação de patrulhamento, os elementos de uma Equipa de Proteção Florestal (EPF) verificaram que estava a ser realizada a desbóia e descortiçamento de 40 sobreiros cujo perímetro do tronco, medido sobre a cortiça e a 1,30 metros do solo, era inferior a 70 centímetros. No decorrer das diligências policiais, apurou-se ainda que tinha sido efetuado o descortiçamento de 120 sobreiros, não tendo os mesmos sido assinalados sobre a superfície explorada com o correspondente algarismo do ano de tiragem da cortiça.

Desta ação resultou a elaboração de dois autos de contraordenação, tendo sido identificado um homem de 51 anos.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção da fauna e da flora. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.