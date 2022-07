Desempenho positivo da comitiva vila-realense nos jogos do Eixo Atlântico

Terminou na passada sexta-feira mais uma edição dos Jogos do Eixo Atlântico que decorreram, durante cinco dias, na cidade da Maia. Vila Real participou nesta festa de desporto com uma comitiva de 75 elementos (atletas, treinadores e delegados), cujos desempenhos foram positivos. De realçar a equipa de Basquetebol Feminino que alcançou um importante 4º lugar (em 17equipas).

Este evento reuniu cerca de 2200 atletas, de 28 delegações pertencentes ao Eixo Atlântico, 16 portuguesas e 12 espanholas que competiram em cinco modalidades distintas: Andebol, Basquetebol, Voleibol, Futebol de 7, Natação e Atletismo.

O Vice-presidente e Vereador do Pelouro do Desporto, Alexandre Favaios, felicitou os jovens atletas, os treinadores e os dirigentes pelo modo como representaram Vila Real, tanto no aspeto desportivo como no aspeto de relações humanas e institucionais.