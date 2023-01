Desfile das Carranhosas regressa às ruas de Ribeira de Pena

De 2 a 5 de fevereiro, as Carranhosas voltam a animar as ruas de Ribeira de Pena, no âmbito das comemorações do São Brás. Trata-se do VI Desfile das Carranhosas, que regressará depois de uma interrupção devido à pandemia de covid-19,

Ao longo de quatro dias, os visitantes poderão degustar os pratos típicos da região, das couves com feijões aos milhos ricos e dançar ao som da música popular.

Na sexta-feira, dia 3 de fevereiro, haverá missa solene em honra de S. Brás, com a tradicional bênção do pão, e de seguida será saboreado o típico caldo de farinha servido com orelheira. O ponto alto do certame decorrerá durante a tarde do dia 3, com o Grande Desfile das Carranhosas.

O evento decorrerá no Pavilhão Gimnodesportivo de Ribeira de Pena e a abertura oficial acontece no dia 2 de fevereiro às 17 horas.