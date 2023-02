Desfiles de Carnaval saem à rua em Chaves

O tradicional Desfile de Carnaval das Escolas do concelho está de volta às ruas da cidade, na próxima sexta-feira, dia 17 de fevereiro, com concentração pelas 14h00 no Centro Cultural.

Subordinado ao tema “No tempo dos Castelos”, o cortejo início pelas 14h30, passando pela Avenida António Granjo, Largo do Monumento, Jardim do Bacalhau, Rua de Santo António, Largo do Arrabalde, Ponte Romana e terminando na Alameda de São Roque.

A iniciativa, promovida pelo município, conta com a participação dos estabelecimentos de ensino públicos e privados e de Instituições Particulares de Solidariedade Social– IPSS do concelho, prevendo-se a participação de mais de 1900 figurantes.