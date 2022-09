Desfolhada à moda antiga anima idosos da Misericórdia de Lamego

Numa tentativa de recriar tempos antigos, a Misericórdia de Lamego organizou uma desfolhada tradicional ao ar livre para os idosos do Lar de Arneirós, transformando o exterior deste local numa grande eira. Alguns recordaram com saudade esta tarefa que praticavam na sua juventude.

Ao som da canção “Desfolhada”, interpretada por Simone de Oliveira, a iniciativa foi vivida em ambiente de festa. Os idosos fizeram, primeiro, uma roda para participar neste trabalho agrícola durante o qual é retirada a espiga ou a maçaroca do milho. Trabalharam entusiasmados com o objetivo de amontoar as espigas em cestos de vime. A terminar, foi oferecida uma merenda a estes “trabalhadores”, recheada de iguarias regionais.

A realização da desfolhada à moda antiga procurou ajudar a preservar este costume popular associado à lavoura e à vida comunitária que antigamente unia vizinhos e familiares.

O Lar da Misericórdia de Lamego garante a satisfação diária das necessidades básicas da pessoa idosa, nomeadamente o alojamento, a saúde, a higiene, o conforto e o lazer.

GC SCM Lamego