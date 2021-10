“Destino Alijó” convidado para Convenção Ibérica de Agências de Viagens

Alijó é o único município português convidado para estar presente na III Convenção Ibérica de Agências de Viagens, entre 12 e 14 de novembro, em Punta Umbría/Huelva, Espanha, onde são esperados mais de 1000 participantes.

Após um longo período em que o setor do Turismo viveu a sua pior crise de sempre, o Município pretende proporcionar uma oportunidade única aos agentes económicos do Concelho interessados em promover os seus produtos e serviços junto das Agências presentes, que procuram incluir o destino Alijó nos seus pacotes de viagens.

O Município assegura a possibilidade aos operadores turísticos de usufruir de um stand de 40 metros quadrados, onde poderão realizar ações de divulgação e ampliar a sua rede de networking. Esta Convenção reúne mais de 1000 agências de viagens da Península Ibérica e diversos operadores como companhias aéreas, companhias de navegação, hoteleiros, regiões de turismo, entre outros.

Este evento é organizado pelo Grupo DIT Portugal, o maior grupo de gestão de agências de viagens da Europa, que aproveitam esta oportunidade para renovar a sua oferta de pacotes com novos destinos e novos produtos turísticos.

No âmbito deste plano de ação pós-covid, o Município vai também marcar presença no Xantar – Salão Internacional de Turismo Gastronómico, que decorrerá entre 3 e 7 de novembro, em Ourense, com o objetivo de divulgar o produto “gastronomia e vinhos”. De 18 a 22 de novembro, será a vez da INTUR – Feira Internacional de Turismo de Valladolid, onde estará em destaque o segmento de negócios.