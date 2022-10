Detenção de homem suspeito de profanação de cadáver em Mirandela

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, procedeu à identificação e detenção de um homem pela presumível autoria do crime de profanação de cadáver.

No dia de hoje, na sequência da comunicação do desaparecimento de uma mulher de 70 anos de idade, numa localidade de Mirandela, foram realizadas diligências de investigação que permitiram a sua localização, em avançado estado de decomposição, no interior da residência do detido.

O detido, de 50 anos de idade, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas