Detida por incêndio florestal em Vila Real

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através da Equipa de Proteção Florestal (EPF) do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Vila Real, no dia 25 de janeiro, deteve uma mulher de 67 anos por incêndio florestal, no concelho de Vila Real.

No seguimento de um alerta de incêndio florestal, os elementos da EPF deslocaram-se para o local, onde apuraram que o incêndio teve origem numa queima de amontoados para eliminar sobrantes florestais, que não estava autorizada, a qual se terá descontrolado, provocando um incêndio que consumiu cerca de 0,16 hectares de mato.

No decorrer das diligências policiais foi detida e constituída arguida a responsável pelo foco de incêndio.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Real.

Durante o ano de 2021, o Comando Territorial de Vila Real identificou 83 suspeitos de incêndios florestais, dos quais oito foram detidos em flagrante.

A GNR relembra que:

As queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal;

A realização de queimadas, de queima de amontoados e de fogueiras é interdita sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural «muito elevado» ou «máximo», estando dependente de autorização ou de comunicação prévia noutros períodos;

Para evitar acidentes siga as regras de segurança, esteja sempre acompanhado e leve consigo o telemóvel.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção ambiental e dos animais. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.