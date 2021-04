Detido em flagrante por violência doméstica em Chaves

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Chaves, no dia 13 de abril, deteve um homem de 55 anos por violência doméstica, no concelho de Chaves.

Na sequência de um alerta a dar conta de uma possível situação de violência doméstica, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local e depararam-se com um indivíduo bastante alterado e dirigindo constantes ameaças de morte à vítima, sua companheira de 66 anos, motivos que levaram à detenção do suspeito.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Chaves, onde lhe foi decretada a medida de coação de termo de identidade e residência.