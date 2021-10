Detido em flagrante por violência doméstica em Valpaços

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Valpaços, ontem, dia 29 de setembro, deteve em flagrante um homem de 56 anos por violência doméstica, no concelho de Valpaços.

No seguimento de uma denúncia de violência doméstica, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local onde constataram que o agressor ameaçava as vítimas, a companheira de 41 anos e os três filhos.

No decorrer da ação, e perante a presença dos militares o suspeito ameaçou e tentou agredir novamente a mulher, com recurso a um serrote de poda com haste telescópica, motivo que levou à sua detenção em flagrante e à apreensão do mesmo.

O detido será presente no Tribunal de Valpaços, para aplicação das medidas de coação.