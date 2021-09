Detido por incêndio florestal em Ribeira de Pena

O Comando Territorial de Vila Real, através do Posto Territorial de Ribeira de Pena, no dia 11 de setembro, deteve um homem de 66 anos por incêndio florestal, no concelho de Ribeira de Pena.

No seguimento de um alerta de incêndio florestal, os elementos da GNR deslocaram-se de imediato para o local, onde apuraram que o incêndio teve início numa queimada não autorizada, que se descontrolou.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Vila Pouca de Aguiar. A ação contou com o reforço da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS).

A proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como uma das prioridades da GNR, sustentada numa atuação preventiva, com o envolvimento de toda a população e demais entidades públicas e privadas, na salvaguarda da vida humana e na segurança do património de Portugal e dos portugueses.