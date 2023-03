Detido por incêndio florestal em Vila Real

O Comando Territorial de Vila Real, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Vila Real, no dia 28 de março, deteve uma mulher de 69 anos pelo crime de incêndio florestal, no concelho de Vila Real.

No seguimento de um alerta, os elementos da Equipa de Proteção Florestal (EPF) deslocaram-se para o local, onde apuraram que o incêndio teve origem numa queima de sobrantes florestais autorizada, que se descontrolou, provocando um incêndio.

Na sequência das diligências policiais efetuadas, a suspeita foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Real.

Durante o ano de 2022, o Comando Territorial de Vila Real identificou 46 suspeitos de incêndios florestais, 10 dos quais foram detidos em flagrante.

A proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como uma das prioridades da GNR, sustentada numa atuação preventiva e num esforço de patrulhamento nas áreas florestais.

GC

Fotografia de arquivo