Detido por posse de armas proibidas em Alijó

O Comando Territorial de GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Peso da Régua, ontem, dia 24 de janeiro, deteve um homem 50 anos por posse de armas proibidas, no concelho de Alijó.

Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de dez meses por furto e posse ilegal de armas, os militares da Guarda encetaram diligências policiais que permitiram apurar a identidade e localização do suspeito e culminaram com o cumprimento de três mandados de busca, uma domiciliária e dois em veículos, no decorrer dos quais foi apreendido o seguinte material: Uma arma de fogo transformada; Uma arma branca dissimulada; Três munições de calibre 6.35 mm.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Alijó. Esta ação contou com o reforço do Posto Territorial de Alijó.

A GNR relembra que, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, quem, sem se encontrar autorizado, detiver, transportar, guardar, comprar ou adquirir qualquer arma elencada no n.º 1 do Artigo 86.º do mesmo diploma, encontra-se a incorrer no crime de posse de arma proibida.