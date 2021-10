Detido por posse ilegal de armas em processo de violência doméstica em Chaves

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Chaves, no dia 14 de outubro, deteve um homem de 87 anos por posse ilegal de armas no âmbito de um processo de violência doméstica, no concelho de Chaves.

Na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito era detentor de armas de fogo, sem documentação válida, tendo dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, que culminou com a apreensão de uma caçadeira de calibre 12; uma pistola de calibre 6.35 mm; uma cartucheira e 27 cartuchos de calibre 12.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Chaves.

A GNR relembra que, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, quem detiver arma não registada ou manifestada, quando obrigatório, constitui um crime de posse ilegal de arma.