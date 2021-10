Detido suspeito de abuso sexual de crianças em Vila Real

Foi detido um homem fortemente indiciado pela prática do crime de abuso sexual de crianças, em Vila Real

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, procedeu à identificação e detenção de um homem pela presumível autoria do crime de abuso sexual de crianças.

Os factos ocorreram no período compreendido entre os anos de 2016 e 2021, no interior de uma residência e de um estabelecimento comercial, sitos em Alijó e Vila Real, sendo vítima uma criança atualmente com 15 anos de idade.

O detido, de 66 anos de idade, comerciante, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.