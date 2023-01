Detido suspeito de homicídio tentado e incêndios em meios de transporte

Foi detido um homem fortemente indiciado pela prática dos crimes de homicídio tentado e incêndio, em Mirandela

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, procedeu à identificação e detenção de um homem pela presumível autoria dos crimes de homicídio tentado e incêndio.

Os factos ocorreram durante a noite e madrugada, no período compreendido entre os dias 2 e 4 de janeiro de 2023, em diversos locais em perímetro urbano do concelho de Mirandela, quando o arguido, por motivos fúteis, ateou, com recurso a um produto combustível, os incêndios em quatro veículos automóveis ligeiros e num pesado de mercadorias, e ainda em três contentores do lixo de utilização pública.

Os veículos encontravam-se todos aparcados na via pública, junto de edifícios, sendo que no veículo pesado o respetivo condutor encontrava-se a dormir na cabine do camião.

Os incêndios provocaram a destruição, parcial e ou completa, dos veículos, com prejuízos muito avultados.

O detido, de 19 anos de idade, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.