Detido suspeito de homicídio tentado em Montalegre

Foi detido um homem fortemente indiciado pela prática do crime de homicídio tentado

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, procedeu à detenção de um homem pela presumível autoria do crime de homicídio tentado.

Os factos ocorreram no dia 2 de agosto de 2022, cerca das 18H00, na via pública, numa localidade de Montalegre, quando o arguido, por motivo fútil, no decurso de uma altercação, munido de uma arma de fogo, disparou em direção ao corpo da vítima, um homem com 61 anos de idade.

O detido, com 71 anos de idade, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.