Detido suspeito de homicídio tentado em Vila Real

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração da Policia de Segurança Pública de Braga e Guarda Nacional Republicana do Fundão, procedeu à identificação e detenção de um homem pela presumível autoria do crime de homicídio tentado.

Os factos ocorreram no dia 26 de julho de 2022, cerca das 17h15, na via pública, em Vila Real, quando o arguido, por motivo fútil, munido de uma arma de fogo, disparou em direção ao corpo da vítima, uma mulher, grávida, de 32 anos de idade.

O detido, de 51 anos de idade, feirante, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

GC PJ