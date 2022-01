Detido um homem fortemente indiciado pela prática de sequestro e roubo em Chaves

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, procedeu à identificação e detenção de um homem pela presumível autoria do crime de sequestro e roubo.

Os factos ocorreram no dia 26 de abril de 2020, cerca das 22h03, no interior de uma habitação em Chaves. Um grupo de três suspeitos introduziu-se na habitação e, mediante o recurso à força e a armas de fogo, sequestraram e coagiram as vítimas, um casal de idosos e a sua filha, à entrega de elevada quantia em dinheiro e artigos em ouro.

As vítimas, violentamente agredidas, foram conduzidas ao Hospital de Chaves.

O detido, de 40 anos de idade, agricultor, foi presente a interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a prisão preventiva como medida de coação.

A investigação prossegue no apuramento da identificação dos restantes autores e sua relação com a prática de outros crimes da mesma natureza ocorridos na região.