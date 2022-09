Detido um homem suspeito de incêndio florestal em Vila Pouca de Aguiar

Foi detido um homem fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio florestal em Vila Pouca de Aguiar

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, em estreita articulação com a GNR – Comando Territorial de Vila Real/Posto Territorial de Vila Pouca de Aguiar, procedeu à identificação e detenção de um homem, suspeito de ter ateado um incêndio em área agrícola, no Concelho de Vila Pouca de Aguiar.

O incêndio, ocorrido no dia 11 de setembro de 2022, ateado durante o período diurno, consumiu área agrícola, constituído por diverso tecido herbáceo de regeneração natural, árvores de fruto e vinha.

O detido, com 50 anos de idade, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.