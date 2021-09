Detidos dois homens por ofensas à integridade física em Alijó

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Alijó, no dia 22 de setembro, deteve dois homens de 19 e 22 anos, por ofensa à integridade física, no concelho de Alijó.

Na sequência de uma denúncia de agressões na via pública os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde se depararam com os dois homens a provocar desacatos, estando um deles a empunhar uma arma branca. Após a abordagem e realizadas as diligências necessárias, foi possível apreender duas armas brancas, objetos que os mesmos utilizaram para ameaçar e intimidar as vítimas e uma pistola de alarme que foi encontrada no local.

Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Alijó, para a aplicação de medidas de coação.