Detidos pela GNR de Vila Real por burlas em território europeu ficaram sujeitos a medidas de coação

Os 12 detidos, seis homens e seis mulheres, com idades compreendidas entre os 22 e os 53 anos, por crimes de burla praticados em território europeu, nos concelhos de Tarouca e Barcelos, detidos pela GNR de Vila Real, após terem sido presentes ao Tribunal Judicial de Vila Real, ficaram sujeitos a diversas medidas de coação.

Os detidos estão proibição de contato entre todos os arguidos; um dos detidos ficou em prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Vila Real; um detido ficou com apresentações periódicas semanais no posto policial da área de residência; três detidos ficaram com apresentações bissemanais no posto policial da área de residência.

De referir, por fim, que todos os arguidos foram sujeitos a termo de identidade e residência (TIR).