Detidos por caça ilegal em Peso da Régua

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Vila Real, ontem, dia 5 de dezembro, deteve dois homens de 25 e 43 anos por caça ilegal, com recurso a meios proibidos, no concelho de Peso da Régua.

No decorrer de uma ação de fiscalização ao exercício do ato venatório, os elementos do NPA detetaram os suspeitos a caçar com recurso ao chamariz, tendo sido imediatamente detidos em flagrante. No decorrer da ação foi ainda apreendido o seguinte material: Duas armas de caça; 27 cartuchos de calibre 12; 25 cartuchos (vazios); Dois livretes de manifesto de arma; Duas cartas de caçador; Um chamariz.

Os detidos vão ser presentes hoje ao Tribunal Judicial de Peso da Régua, para aplicação de medidas de coação.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção ambiental e dos animais. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.