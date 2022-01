Detidos suspeitos por crime de rapto em Vila Real

Foram detidos três homens e duas mulheres fortemente indiciados pela prática do crime de rapto

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, procedeu à identificação e detenção de três homens e duas mulheres pela presumível autoria do crime de rapto, na forma tentada.

Os factos ocorreram no dia de ontem, ao final da tarde, quando três dos arguidos, dois homens e uma mulher, no âmbito de um plano previamente estabelecido com os outros dois arguidos, um homem e uma mulher, vigiaram e perseguiram a vítima, uma mulher de 39 anos, ameaçando-a e cercando-a no interior de um estabelecimento comercial em Vila Real, visando a sua captura e transporte para uma habitação nas imediações da cidade, para a submeter a extorsão de uma elevada quantia em dinheiro.

A vítima conseguiu, todavia, encetar fuga refugiando-se no interior de um veículo, na zona da carga, onde permaneceu até à chegada da Polícia Judiciária que, entretanto procedeu à interceção, identificação e detenção dos arguidos.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 39 e 49 anos de idade, dois empresários e os restantes sem ocupação laboral, vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.