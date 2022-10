Devolução à natureza de Corujas-do-Mato encontradas em Alijó

Foram devolvidas à natureza duas corujas-do-mato juvenis, encontradas em Alijó em estado debilitado. As duas aves terão caído do ninho e foram encaminhadas para o Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Hospital Veterinário da UTAD, onde estiveram em recuperação nos últimos meses.

A devolução à natureza, que decorreu numa zona próxima ao local onde estava o ninho, foi feita na presença de uma turma do Centro Escolar de Alijó, que ouviu atentamente as explicações do Médico Veterinário que acompanhou a recuperação das duas aves.

Uma das aves foi encontrada por um funcionário do Município, tendo sido alertado o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR. A coruja foi depois transportada para o Hospital Veterinário da UTAD, em Vila Real. A segunda ave foi encontrada por um particular, que foi também convidado a libertar a coruja e devolvê-la à natureza.