Dia Aberto da UTAD: universidade lança 65 “desafios científicos” aos alunos do Secundário

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) tem em marcha a organização da 20ª edição do Dia Aberto, uma iniciativa voltada para os alunos das escolas secundárias e destinada a desafiá-los a conhecer a ciência que se faz na instituição e os cientistas que a põem em prática. A edição deste ano, marcada para os dias 5, 6 e 7 de maio, será exclusivamente online, permitindo um mais amplo nível de participação, inclusive de fora das nossas fronteiras.

Serão 65 os “desafios” propostos aos participantes, abrangendo todas as áreas científicas da Universidade. Tratando-se de futuros estudantes do ensino superior, é uma boa oportunidade para, através de filmes, visitas, demonstrações interativas, experiências em laboratórios e workshops, tudo em ambiente virtual, conhecerem a instituição por dentro com o que de melhor tem para oferecer: um eco campus de referência, o ambiente de ensino, investigação, vida social e cultural e saídas profissionais.

Dos desafios lançados, para escolha dos alunos conforme os seus desejos, há a descobrir, desde os segredos escondidos numa gota de sangue até à “linguagem” dos cadáveres a partir da autópsia de animais, passando pela agricultura do futuro, o diagnóstico genético da COVID-19 ou a saúde mental em tempos de pandemia, entre as várias dezenas de atividades programadas, todas elas desafiadoras do conhecimento nos tempos modernos.

As inscrições para o Dia Aberto 2021 decorrem até ao próximo dia 30 de abril.

Para mais informações: https://eventos.utad.pt/diaaberto/