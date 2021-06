Dia da Criança assinalado em Ribeira de Pena

No dia em que se assinalam as comemorações do Dia Mundial da Criança, o Município de Ribeira de Pena preparou uma visita surpresa para os alunos do Ensino Pré-escolar e do 1º Ciclo de Cerva e de Ribeira de Pena.

Apesar da atual conjuntura, o Município não quis deixar de assinalar este dia tão especial para os mais pequenos, que nos últimos meses viram a sua rotina afetada pela pandemia.

Para além de um miminho, os alunos receberam também a visita da Minnie e do Mickey, mascotes de personagens infantis animadas, que fizeram as delícias dos mais novos.

O Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha, acompanhado pela Diretora do Agrupamento de Escolas, Paula Leal, fez questão de passar esta data comemorativa junto das crianças do nosso Agrupamento para assinalar aquele que é um dos dias mais especiais do ano.